В 2024 году более 11 000 пензенцев стали донорами крови

24.12.2024 | 19:49

В Пензенской области в 2024 году более 11 000 человек стали донорами крови и ее компонентов. За этот период процедура проводилась около 27 000 раз.

В региональном минздраве уточнили, что за прошедшие месяцы было организовано 87 различных акций, позволивших привлечь внимание к теме донорства и добиться результатов в вопросах пропаганды.

«В Центре крови созданы комфортные условия для всех, в том числе и для доноров, пришедших с детьми. В холле учреждения организован детский уголок, где ребенок может интересно провести время, пока его родитель сдает кровь», - рассказали в ведомстве.

Главный врач центра крови Татьяна Крылова поблагодарила за активность волонтеров, а также организаторов донорского движения на предприятиях и в учреждениях региона.

Ранее сообщалось, что в областном клиническом центре крови появился уникальный аппарат «Ардок-1», позволяющий предотвратить самую опасную реакцию - «трансплантат против хозяина». На его покупку потратили более 12 млн рублей из областного бюджета.