В Пензе выставили гильзы с землей из городов-героев

05.06.2025 | 11:41

В четверг, 5 июня, в Пензе у Монумента воинской и трудовой славы выставили гильзы с землей из городов-героев, которые в годы Великой Отечественной войны защищали жители региона.

Речь идет о Москве, Ленинграде, Волгограде, Киеве, Минске, Одессе, Севастополе, Керчи, Новороссийске и Брестской крепости.

Отдать дань уважения подвигу предков можно до 19:00. Затем реликвию перенесут в нишу, где находится Книга Памяти Пензы с именами героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Рядом с гильзами организовали дежурство почетного караула Поста № 1 - учащихся образовательных учреждений города.

10 капсул с землей из городов-героев обнаружили во время планового ремонта покрытия у Вечного огня в конце мая. Реликвия хранилась там с 9 мая 1970 года.

Гильзы отреставрировали, они готовы к переносу на новое место.