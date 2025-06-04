Советскую реликвию выставят у Монумента воинской и трудовой Славы

04.06.2025 | 19:20

В Пензе у Монумента воинской и трудовой Славы на один день выставят реликвию советского времени - гильзы с землей из городов-героев.

Отдать дань уважения подвигу предков пензенцы смогут в четверг, 5 июня, с 10:00 до 19:00. Затем гильзы перенесут в нишу, где расположена книга Памяти Пензы с именами героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе администрации города.

10 гильз с землей из городов-героев, которые защищали жители региона, обнаружили во время планового ремонта покрытия у Вечного огня в конце мая. Реликвия хранилась там с 9 мая 1970 года.

Губернатор обратился к пензенцам, чтобы узнать их мнение по поводу дальнейших действий: выставить реликвию на всеобщее обозрение рядом с Книгой памяти либо вернуть туда, где нашли, - под постамент Вечного огня.

Сейчас решение принято. Капсулы отреставрировали и готовы перенести на новое место.