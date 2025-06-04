Общество

Советскую реликвию выставят у Монумента воинской и трудовой Славы

Печать
Telegram

В Пензе у Монумента воинской и трудовой Славы на один день выставят реликвию советского времени - гильзы с землей из городов-героев.

Отдать дань уважения подвигу предков пензенцы смогут в четверг, 5 июня, с 10:00 до 19:00. Затем гильзы перенесут в нишу, где расположена книга Памяти Пензы с именами героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе администрации города.

10 гильз с землей из городов-героев, которые защищали жители региона, обнаружили во время планового ремонта покрытия у Вечного огня в конце мая. Реликвия хранилась там с 9 мая 1970 года.

Губернатор обратился к пензенцам, чтобы узнать их мнение по поводу дальнейших действий: выставить реликвию на всеобщее обозрение рядом с Книгой памяти либо вернуть туда, где нашли, - под постамент Вечного огня.

Сейчас решение принято. Капсулы отреставрировали и готовы перенести на новое место.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте