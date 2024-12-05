В Центре крови появился рентгеновский облучатель

05.12.2024 | 19:47

В Пензенском областном клиническом центре крови появился уникальный аппарат российского производства «Ардок-1», позволяющий предотвратить самую опасную реакцию - «трансплантат против хозяина».

Это рентгеновский облучатель донорской крови и ее компонентов. На его покупку потратили более 12 млн рублей из областного бюджета.

«Облучение удаляет из крови возможные чужеродные клетки и позволяет избежать иммунного конфликта клеток донора и реципиента», - пояснила главный врач Центра крови Татьяна Крылова.

В необлученной донорской крови могут содержаться лимфоциты, способные распознавать и повреждать трансплантированные клетки костного мозга. Результатом может стать отторжение пересаженных клеток, что вызовет тяжелые последствия. При облучении лимфоциты уничтожаются, сообщили в областном минздраве.

Облученную кровь как более безопасную переливают после трансплантации костного мозга, химиотерапии, при иммунодефицитах, детям до года. «В перспективе ее планируют переливать и детям с анемиями, при больших кровопотерях в результате травм и в других случаях», - добавили в минздраве.