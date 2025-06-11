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Общество

«Пятерочка» разыгрывает поездку в Японию

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Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Лови плюшки - лети в Японию!». Она придется по вкусу поклонникам аниме, японской культуры и азиатской кухни. Главный приз - путешествие в Японию, страну высоких технологий, цветущей сакуры и любимых героев поп-культуры.

Акция пройдет с 10 июня по 28 июля в магазинах сети в 20 регионах России. Участники должны совершить покупку на сумму от 500 рублей в любой «Пятерочке» или через сервис «Пятерочка.Доставка». После этого достаточно зарегистрировать чек на сайте japan-5ka.ru, чтобы получить шанс отправиться в путешествие в Японию.

Возможность прогуляться по улицам Токио, попробовать рамэн в уличном кафе, вдохновиться атмосферой мегаполиса и прикоснуться к уникальной культуре - все это ждет победителя. Путешествие в Японию на двоих станет подарком и источником незабываемых впечатлений.

Текущий статус участия отслеживается на сайте акции.

«Пятерочка» разыгрывает поездку в Японию

Шансы на победу можно увеличить: покупка готовой еды, свежей выпечки, горячих напитков дает дополнительные возможности выиграть призы в еженедельных розыгрышах. Среди них - коллекционные фигурки популярных персонажей, тематический мерч в виде «плюшек», наборы азиатских снеков и косметические бьюти-боксы.

Дополнительно участникам доступна аркадная онлайн-игра «Лови плюшки» - динамичное цифровое приключение из 15 уровней, где важны скорость, ловкость и внимательность. В финале окажутся самые настойчивые и быстрые. Именно среди них будут разыграны iPhone 16, Nintendo Switch OLED, игровой ноутбук Asus TUF Gaming и другие геймерские аксессуары, которые порадуют не только фанатов Японии, но и всех ценителей технологий и цифровых развлечений.

Акция «Лови плюшки - лети в Японию!» пройдет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Адыгее, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - Алании.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте japan-5ka.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Агроторг». ИНН 7825706086.

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