Общество

Банк «Кузнецкий» организовал акцию «День донора»

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Сотрудники банка «Кузнецкий» приняли участие в ежегодной корпоративной донорской акции «Спаси жизнь, не выходя из офиса!».

Мобильную станцию переливания развернули рядом с головным офисом банка, поэтому сотрудники смогли сдать кровь без длительного отрыва от работы.

Банк присоединился к донорскому движению в 2021 году, и с тех пор участие в акции стало традиционным. В 2025-м в передвижной станции побывало более 30 сотрудников, что позволило собрать свыше 13 литров крови.

Банк «Кузнецкий» организовал акцию «День донора»

«Донорство стало неотъемлемой частью корпоративной культуры банка «Кузнецкий». Активное участие наших сотрудников демонстрирует их готовность помочь и осознать важность добровольной сдачи крови. Спасение жизней - дело не только врачей, но и доноров. От их своевременной поддержки зависит возможность проведения плановых операций и оказание экстренной помощи при необходимости переливания», - отметил председатель правления банка Михаил Дрaлин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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