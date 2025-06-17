Банк «Кузнецкий» организовал акцию «День донора»

17.06.2025 | 16:10

Сотрудники банка «Кузнецкий» приняли участие в ежегодной корпоративной донорской акции «Спаси жизнь, не выходя из офиса!».

Мобильную станцию переливания развернули рядом с головным офисом банка, поэтому сотрудники смогли сдать кровь без длительного отрыва от работы.

Банк присоединился к донорскому движению в 2021 году, и с тех пор участие в акции стало традиционным. В 2025-м в передвижной станции побывало более 30 сотрудников, что позволило собрать свыше 13 литров крови.

«Донорство стало неотъемлемой частью корпоративной культуры банка «Кузнецкий». Активное участие наших сотрудников демонстрирует их готовность помочь и осознать важность добровольной сдачи крови. Спасение жизней - дело не только врачей, но и доноров. От их своевременной поддержки зависит возможность проведения плановых операций и оказание экстренной помощи при необходимости переливания», - отметил председатель правления банка Михаил Дрaлин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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