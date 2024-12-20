На развязке ул. Антонова и Измайлова в тестовом режиме заработал светофор

В пятницу, 20 декабря, на транспортной развязке улиц Антонова и Измайлова в Пензе заработали светофоры в режиме трехцветной сигнализации.
«Это сделано с целью регулирования очередности проезда транспортных средств и движения пешеходов», - сообщили в ГБУ «Безопасный регион».
Водителей просят обратить внимание, что въезд на развязку при движении от улицы Ангарской осуществляется по двум полосам при разрешающем движение сигнале дополнительной секции светофора.
Пока объект работает в тестовом режиме. В дальнейшем его режим могут корректировать.
В первой половине ноября на развязке демонтировали сигнальные столбики. Как пояснили в администрации Пензы, это сделали, чтобы техника могла беспрепятственно чистить дорогу от снега.
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