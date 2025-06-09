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Общество

Стало известно, почему на Гидрострое уже год не работает частный светофор

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Светофор на пешеходном переходе на Гидрострое, появившийся в 2024 году и до сих пор не работающий, в скором времени может все же начать функционировать. Его судьбу обсудили на заседании в гордуме в понедельник, 9 июня.

Тему поднял депутат Алексей Иванов. «Пешеходный переход в районе Гидростроя, который у нас был согласован, организован. Уже на протяжении года светофор не работает - его никак не могут подключить. Собственники ТЦ «Слава» взяли на себя все это. Я так понимаю, согласование они получили от города, разрешение на работы получили, работы выполнены. И уже год практически там происходят постоянно аварии, в том числе и с участием общественного транспорта», - описал он ситуацию.

Начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов заявил, что это частный светофор, на который до последнего момента, буквально до прошлой недели, не было документов. С бумагами управление муниципального имущества могло бы «взять его в казну» и передать на обслуживание в МУП «Пензавтодор».

«Это просто частная постройка, там уважаемый человек, у которого всегда не было времени донести документы», - добавил Владимир Сорокопудов.

«А что, так можно было?» - поинтересовался один из депутатов. «Можно было», - ответил начальник УЖКХ.

Включить светофор смогут, когда выйдет и будет подписано постановление.

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