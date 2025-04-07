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Из жизни

Неподключенный светофор на дороге в сторону Засечного провоцирует ДТП

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Новая дорога от Спутника в сторону «старого» Засечного стала особенно популярна после того, как перекрыли участок дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино. Однако ездить по ней опасно: аварии случаются почти каждый день, сообщают пензенские водители.

Неподключенный светофор на дороге в сторону Засечного провоцирует ДТП

«Поток машин утром и вечером просто огромен. Но проблема в том, что новая дорога не освещается в вечернее и ночное время, не подключен светофор. Аварии на этом участке каждый день. По этой дороге также ходят пешеходы и ездят велосипедисты, но дорога не оборудована для этого», - пожаловалась читательница PenzaInform.ru.

Она поделилась с редакцией видеозаписями последствий нескольких аварий, одна из них произошла в воскресенье, 6 апреля.

«Автомобилисты не дожидаются и вылетают на главную дорогу», - пояснила пензячка.

Неподключенный светофор на дороге в сторону Засечного провоцирует ДТП

Почему на дороге остались неподключенными светофор и имеющиеся световые опоры, неизвестно.

Участок дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино (1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на улицу Алую) перекрыли с 24 марта до 6:00 27 апреля. «Установлен маршрут объезда по ул. Алой, Олимпийской», - сообщили в минстрое.

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