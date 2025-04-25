Общество

На ГПЗ начали асфальтировать дорогу между Антонова и Измайлова

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В микрорайоне ГПЗ идет строительство перемычки, соединяющей улицы Антонова и Измайлова. Ход работ в пятницу, 25 апреля, во время выездного совещания проверил замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев.

На ГПЗ начали асфальтировать дорогу между Антонова и Измайлова

На половине дороги укладывают нижний слой асфальтового покрытия, на другой завершается переустройство коммуникаций, после чего там тоже приступят к обустройству проезжей части.

На ГПЗ начали асфальтировать дорогу между Антонова и Измайлова

«Прошлой ночью выполнена переврезка магистрального водопровода. Смонтированы локальные очистные сооружения в районе храма во имя благоверного князя Димитрия Донского», - сообщил начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

На ГПЗ начали асфальтировать дорогу между Антонова и Измайлова

Дорога будет иметь 2 полосы, ее протяженность - около километра.

На ГПЗ начали асфальтировать дорогу между Антонова и Измайлова

«Со стороны школы № 80 и близлежащего ЖК выложат плиткой тротуар. Предусмотрены шумозащитный экран, съезды. Со стороны зеленой зоны будет обустроена велодорожка», - сообщили в мэрии.

Сдать объект планируют в конце 2026 года.

Ранее сообщалось, что на строительство дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ, в 2025-м планируется потратить 209 374 300 рублей.

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Источник — фото администрации Пензы
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