В Пензе перенастроили светофоры из-за пробки на Сурской и Каракозова

17.06.2025 | 17:37

Во вторник, 17 июня, в Пензе перенастроили светофоры, чтобы уменьшить пробку на улицах Сурской и Каракозова.

Накануне был перекрыт участок улицы Огородной (в обоих направлениях) между домами № 19 и 21. Там ведутся работы по ремонту теплотрассы.

Из-за этого в районе Большого Сурского моста образовалась пробка - машины стояли до Пензы-IV.

«Разгрузить дорогу удалось благодаря использованию установленного оборудования интеллектуальной транспортной системы для перенастройки светофорных объектов на улице Каракозова и пересечении улиц Сурской и Рабочей. Инженеры рассчитали оптимальную длительность фаз регулирования, благодаря чему транспортные заторы в районе проведения работ значительно уменьшились», - сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Ремонтные работы на улице Огородной будут идти по 24 июня.