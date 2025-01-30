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Из жизни

Подрядчика попросят убавить звук светофоров на ул. Генерала Глазунова

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Светофор, расположенный перед въездом на новую развязку, между домами № 3 и 6 на улице Генерала Глазунова, не дает людям спать. Житель Дальнего Арбекова пожаловался на его работу на странице временно исполняющего полномочия главы Пензы Олега Денисова во «ВКонтакте».

«Планируется ли переключение работы светофора на ночной режим? В ночное время звук от 4 пешеходных светофоров мешает спать. Другие светофоры в округе работают в ночном режиме, а данный светофор нет», - написал пензенец.

Также он указал, что пешеходный переход, ради которого поставили регулировщик, не обустроен по ГОСТ. «В частности, не установлены скосы, не понижен бордюр. Не обустроен разделительный островок между полосами и прочее. Каждый раз наблюдаю, как людям с колясками это приносит неудобства. Поток людей там очень приличный», - отметил горожанин.

Ему ответил представитель городского управления ЖКХ. Он сообщил, что в адрес подрядной организации направлена информация о необходимости уменьшить громкость звуковых сигналов светофора на улице Генерала Глазунова.

«Весной подрядная организация проведет работы по обустройству комфортного схода с тротуара и выполнит устройство островка безопасности между полосами проезжей части», - добавил специалист.

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