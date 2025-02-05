В Пензе на ГПЗ-24 планируют построить новый водопровод

05.02.2025 | 11:25

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 5 февраля, после представления кандидатом на пост главы города Олегом Денисовым программы развития депутат Олег Кухарев поднял тему водоснабжения района ГПЗ.

«Микрорайон активно развивается, но возникают проблемы, в том числе с обеспечением холодным водоснабжением. Что вы как будущий мэр намерены предпринять для решения этой проблемы?» - задал он вопрос.

Олег Денисов напомнил, что вопрос встал с застройкой микрорайона. По его словам, для обеспечения жителей ГПЗ холодной водой будет проложена новая сеть.

«Мы планируем в этом году разработать проектно-сметную документацию и затем осуществить строительство водопровода», - пояснил он.

Прокладка будет проходить в два этапа в течение 2026 и 2027 года. Затем многоэтажки подключат к новому водопроводу.

«Тянуть мы его планируем от улицы Терновского до Измайлова. Это около 5 200 метров», - уточнил Денисов.