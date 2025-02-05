В Пензе на ГПЗ-24 планируют построить новый водопровод

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 5 февраля, после представления кандидатом на пост главы города Олегом Денисовым программы развития депутат Олег Кухарев поднял тему водоснабжения района ГПЗ.
«Микрорайон активно развивается, но возникают проблемы, в том числе с обеспечением холодным водоснабжением. Что вы как будущий мэр намерены предпринять для решения этой проблемы?» - задал он вопрос.
Олег Денисов напомнил, что вопрос встал с застройкой микрорайона. По его словам, для обеспечения жителей ГПЗ холодной водой будет проложена новая сеть.
«Мы планируем в этом году разработать проектно-сметную документацию и затем осуществить строительство водопровода», - пояснил он.
Прокладка будет проходить в два этапа в течение 2026 и 2027 года. Затем многоэтажки подключат к новому водопроводу.
«Тянуть мы его планируем от улицы Терновского до Измайлова. Это около 5 200 метров», - уточнил Денисов.
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