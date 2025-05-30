Движение по новой дороге на ГПЗ могут открыть летом

30.05.2025 | 19:23

На ГПЗ продолжается строительство дороги между улицами Антонова и Измайлова.

Специалисты перекладывают газовые трубы и системы теплоснабжения, сети связи и водопровод уже готовы. Кроме того, идет обустройство канализации, ливневки и наружного электроосвещения.

«На участках дороги со стороны улицы Измайлова и улицы Антонова уложены слои асфальтобетона. В настоящее время подрядчик занимается укладкой тротуарной плитки и установкой бордюрных блоков. Ведутся работы по устройству фундамента и установке стоек для шумозащитных экранов», - сообщили в Управлении капитального строительства Пензы.

Далее специалисты займутся песчаным и щебеночным основанием будущей дороги.

Проезжая часть спроектирована как 2-полосная, ее протяженность - 896 метров. Кроме тротуаров, предусмотрена велодорожка. Ранее сообщалось, что на строительство дороги в 2025-м должны потратить 209 374 300 рублей.

«Планируется, что открыть движение станет возможно уже этим летом», - отметили в управлении.