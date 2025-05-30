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Общество

Движение по новой дороге на ГПЗ могут открыть летом

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На ГПЗ продолжается строительство дороги между улицами Антонова и Измайлова.

Движение по новой дороге на ГПЗ могут открыть летом

Специалисты перекладывают газовые трубы и системы теплоснабжения, сети связи и водопровод уже готовы. Кроме того, идет обустройство канализации, ливневки и наружного электроосвещения.

Движение по новой дороге на ГПЗ могут открыть летом

«На участках дороги со стороны улицы Измайлова и улицы Антонова уложены слои асфальтобетона. В настоящее время подрядчик занимается укладкой тротуарной плитки и установкой бордюрных блоков. Ведутся работы по устройству фундамента и установке стоек для шумозащитных экранов», - сообщили в Управлении капитального строительства Пензы.

Движение по новой дороге на ГПЗ могут открыть летом

Далее специалисты займутся песчаным и щебеночным основанием будущей дороги.

Движение по новой дороге на ГПЗ могут открыть летом

Проезжая часть спроектирована как 2-полосная, ее протяженность - 896 метров. Кроме тротуаров, предусмотрена велодорожка. Ранее сообщалось, что на строительство дороги в 2025-м должны потратить 209 374 300 рублей.

«Планируется, что открыть движение станет возможно уже этим летом», - отметили в управлении.

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Источник — фото управления капитального строительства Пензы
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