На трассе М-5 в Пензенской области установят 2 светофора

16.04.2025 | 10:48

В Пензенской области до конца года на трассе М-5 появятся два новых светофора.

Так, автоматический регулировщик установят на пешеходном переходе в селе Кижеватово Бессоновского района (654-й километр).

Поблизости расположена школа, о необходимости светофора возле образовательного учреждения заявили местные жители. Их просьбы были услышаны.

Второй объект, транспортный, появится у поворота на поселок ЗИФ в Пензе (632-й километр).

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения устанавливается также стационарное электрическое освещение.

«В Пензенской области в 2025 году свет загорится на тамбовской трассе Р-208 (231-й километр), в Мокшанском районе на трассе М-5 «Урал» (563-й километр), в Бакшеевке (657-й километр)», - перечислили в ФКУ «Поволжуправтодор».