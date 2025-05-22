Общество

Пензенцам отказали в светофоре на повороте к Чемодановской свалке

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Пензенцы, посещающие Восточное кладбище, которое расположено на улице Осенней, уверены, что для удобства на одном из съездов с трассы М-5 необходим светофор.

«Чтобы повернуть на Восточное кладбище, нужно развернуться на дороге, которая идет на полигон бытовых отходов. Считаем, необходим светофор, так как поворот небезопасен, если движение (особенно с весны по осень) очень оживленное. Будут приняты меры?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

В ФКУ «Поволжуправтодор» сетевому изданию пояснили, что для установки светофора требуется соблюдение одного из условий:

- интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течение каждого из любых 8 часов рабочего дня по главной дороге в двух направлениях должна составлять не менее 750 единиц в час, по второстепенной - не менее 75 единиц в час;

- интенсивность движения транспортных средств по дороге должна составлять не менее 600 единиц в час в обоих направлениях в течение каждого из любых 8 часов рабочего дня, а интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время, не менее 150 человек в час;

- значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно должны исполняться на 80% или более от указанных значений;

- на перекрестке или пешеходном переходе совершено не менее 3 ДТП за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации.

По статистике, на 647 км + 460 м трассы М-5 (поворот на полигон ТБО) ни одно из этих условий не выполняется, так что устройство светофора на данном участке не представляется возможным, заявили в ФКУ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на М-5 установят два светофора: на пешеходном переходе в селе Кижеватово Бессоновского района (654-й километр) и у поворота на поселок ЗИФ в Пензе (632-й километр).

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