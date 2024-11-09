На развязке улиц Измайлова и Антонова убирают столбики

В субботу, 9 ноября, сотрудники МБУ «Пензавтодор» начали демонтаж сигнальных столбиков на кольцевой развязке улиц Измайлова и Антонова в областном центре.
Как пояснили в городской администрации, это нужно, чтобы техника могла беспрепятственно чистить дорожное полотно от снега. Кроме того, принятая мера позволит обеспечить водителям обзор в зимний период.
«Весной сигнальные столбики установят на прежнее место», - пообещали в мэрии.
Автовладельцев просят при проезде перекрестка быть внимательными, руководствоваться правилами дорожного движения, указаниями дорожных знаков и разметки.
Ранее стало известно о предстоящем изменении организации движения у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Прорабатывается вопрос изменения режимов работы и координации светофоров на подъездах к памятнику. Цель - увеличение пропускной способности развязки и повышение безопасности.
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