На развязке улиц Измайлова и Антонова убирают столбики

09.11.2024 | 09:49

В субботу, 9 ноября, сотрудники МБУ «Пензавтодор» начали демонтаж сигнальных столбиков на кольцевой развязке улиц Измайлова и Антонова в областном центре.

Как пояснили в городской администрации, это нужно, чтобы техника могла беспрепятственно чистить дорожное полотно от снега. Кроме того, принятая мера позволит обеспечить водителям обзор в зимний период.

«Весной сигнальные столбики установят на прежнее место», - пообещали в мэрии.

Автовладельцев просят при проезде перекрестка быть внимательными, руководствоваться правилами дорожного движения, указаниями дорожных знаков и разметки.

Ранее стало известно о предстоящем изменении организации движения у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Прорабатывается вопрос изменения режимов работы и координации светофоров на подъездах к памятнику. Цель - увеличение пропускной способности развязки и повышение безопасности.