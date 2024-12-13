Перечислены 80 адресов в Пензе, по которым будут продавать елки

В Пензе после проведения заключительного аукциона на размещение елочных базаров сформировали их окончательный перечень. В него вошли 80 точек.
Список выглядит так:
- улица Ленинградская, 1;
- улица Пушкина/Бекешская;
- улица Бийская, 8;
- улица Кижеватова, 21;
- улица Воронова, 18;
- улица Лобачевского, 11;
- улица Мира, 6;
- улица Экспериментальная, 7;
- проспект Победы, 126;
- проспект Победы, 109;
- улица Луначарского, 42;
- улица Ладожская, 109;
- улица Кулакова, 10;
- улица Клары Цеткин, 55;
- улица Клары Цеткин, 25;
- улица Карпинского, 1а;
- проспект Строителей, 170;
- проспект Строителей, 40;
- улица Чаадаева, 93а;
- улица Терновского, 92;
- улица Пушкина, 15;
- улица Мира, 43;
- улица Луначарского, 53а;
- улица Клары Цеткин, 13;
- улица Герцена, 7;
- проспект Строителей, 97;
- улица Бакунина/Ставского, 12;
- проспект Строителей, 25;
- улица Рахманинова, 41;
- улица Аустрина, 152Б;
- проспект Победы, 17;
- улица Лядова, 32;
- проспект Строителей, 67;
- улица Бородина, 1З;
- проспект Победы, 95;
- улица Коммунистическая, 35;
- улица Карпинского, 37;
- улица Рахманинова, 27;
- улица Циолковского, 3;
- улица Тепличная, 15;
- улица Строителей, 154а;
- улица Пушкина, 43а;
- улица Антонова, 26;
- проспект Строителей, 80а;
- улица Луначарского, 8;
- улица Новоселов, 115;
- проспект Победы, 6;
- улица Карпинского, 8;
- улица 65-летия Победы, 3;
- улица Антонова, 15;
- улица Антонова, 9а;
- улица Коннозаводская, 2в;
- улица Ново-Казанская, 2а;
- проспект Победы, 99;
- улица Аустрина, 139;
- улица Лядова, 36;
- улица Токарная, 16/18;
- улица Терешковой, 6;
- улица 8 Марта, 7а;
- улица 8 Марта, 25;
- улица Островского, 70Б;
- проспект Победы, 24;
- улица Антонова, 31;
- улица Пархоменко, 8;
- улица Карпинского, 39;
- улица Луначарского, 10;
- улица Максима Горького/Урицкого, 45в;
- улица Суворова, 166;
- проспект Строителей, 37;
- улица Калинина, 93;
- улица Антонова, 47;
- проспект Строителей, 134а;
- улица Кронштадтская, 1;
- улица Минская, 8;
- улица Строителей, 60а;
- улица Чаадаева, 29;
- улица Измайлова, 67;
- улица Терновского, 164;
- улица Терешковой, 10в;
- улица Ивановская, 148.
Елочные базары будут работать до последнего дня месяца. Первые открылись еще 7-8 декабря.
Городская администрация 13 ноября со ссылкой на информацию от предпринимателей обнародовала цены, по которым будут отпускать елки. «Средняя стоимость сосны составит 1 300 рублей за дерево высотой от 1,3 м до 1,5 м, 1 700 рублей - от 1,7 м до 1,8 м, 1 900 рублей - от 1,9 м до 2 м», - уточнили в мэрии.
Обладатели карты «Забота» смогут сэкономить при покупке хвойного дерева. Им предоставят скидку в размере 10% на точках по адресам, которые перечислены здесь.
В период с 10 по 31 декабря в Пензенской области усилили охрану деревьев хвойных пород. Минлесхоз ведет патрулирование на лесных участках, где возможны незаконные рубки.
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