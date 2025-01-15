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Общество

Елку на Соборной площади демонтируют за 125 000 рублей

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В Пензе на демонтаж новогодней елки на Соборной площади потратят 125 тыс. 731 рубль. Соответствующий протокол закупки у единственного поставщика разместили на портале госзакупок в среду, 15 января.

Заказчиком работ выступает парк имени В. Г. Белинского. Демонтаж начнут 20 января, завершить его должны до 31-го числа.

На Соборной площади в областном центре традиционно устанавливают живую ель. В 2024-м новогодняя красавица обошлась в 350 тыс. рублей: 130 тыс стоила ее поставка из деревни Пяши Мокшанского района, 220 тыс. - монтаж самой елки и ограждения возле нее, а также украшение.

В этом году демонтаж дерева на Соборной площади обойдется дешевле, чем в прошлом (239 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что в Пензе на избавление от праздничных арт-объектов потратят 566 тыс. руб. Речь идет о 38 светодиодных елках, установленных в центре города, а также двух цифровых инсталляциях «2025». Убрать их должны до конца января.

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