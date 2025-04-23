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История

История Пензы: Центр города облюбовали бедняки

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Перекресток улиц Урицкого и Славы 100 лет назад был плотно застроен. На месте стоящей здесь гостиницы умещались сразу 4 дома. Скандалы и битвы за землю сопровождали владельцев недвижимости долгие годы.

Старые деревянные избушки друг от друга отделял лишь забор. Расширить участок с одной стороны не позволяла Зеленая площадь, с другой - речка Шелаховка, приток Суры. Здесь селились обедневшие крестьяне и мещане. Некоторые строения с завидной регулярностью меняли своих хозяев.

К примеру, избушка, которая стояла на месте гостиницы, за полвека переходила из рук в руки 25 раз. Со временем на эти здания стали обращать внимание купцы. В частности, в 70-х годах XIX века деревянный дом приобрел коммерсант Михаил Балашов. Однако прописываться здесь он отчего-то не стал, в документах значится другое место жительства - на Московской, 13.

Скорее всего, предприниматель переоборудовал строение под склад, поскольку держал отдельную лавку на Базарной площади. Возможно, удобное местоположение дома и решило его дальнейшую участь как хранилища. Хотя краевед Александр Дворжанский предполагает, что Балашов приобрел его для работников своего магазина.

В начале XX века весь участок вместе с домом и пристройками купил обер-офицер Александр Ивановский. В инвентарных записях говорится, что он перестроил избу, расширив ее до 5 комнат.

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