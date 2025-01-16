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Из жизни

Появление «страшного» Деда Мороза на площади Ленина объяснили

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В Управлении культуры Пензы объяснили внешний вид Деда Мороза, который в преддверии Нового года принимал детей в домике на площади Ленина. Горожане назвали зимнего волшебника страшным.

Снимок, сделанный в домике, появился в Сети. На нем Дедушка в довольно нелепом виде. Борода держится на резинках и налезает на нос; парик, имитирующий густые белоснежные волосы волшебника, отсутствует; из-под наряда выглядывают свитер и джинсы, а на ногах вместо валенок ботинки.

«Почему такой страшный и некрасивый Дед Мороз сидит на площади Ленина?! Дети стоят в очереди в холодную погоду, чтобы рассказать стихи, а здесь вообще страшный дядя сидит!» - возмутилась автор фото.

Комментировавшие пост пользователи удивились молодому возрасту волшебника. Некоторые вспомнили, что накануне в домике был привычный Дед Мороз: с пышной бородой до пояса и роскошными усами, в полностью укомплектованном костюме.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» направила обращение автора фото «страшного» Деда Мороза в управление культуры.

«В домике Деда Мороза на площади Ленина дежурят сотрудники-волонтеры учреждений культуры города Пензы на безвозмездной основе согласно утвержденному графику. 30 декабря 2024 года в домике дежурил работник детской школы искусств «Лира». Пожелания жителей Пензы о более старшем возрасте Деда Мороза учтены», - сообщили в управлении.

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