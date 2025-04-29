История

История Пензы: Огромный рынок занимал практически весь центр города

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если бы Базарная площадь сохранилась до наших дней, то она оказалась бы самой большой торговой площадкой в Пензе - настолько огромную территорию занимала. Сам рынок разделялся на участки. На территории современной улицы Славы находилась площадь, где торговали овощами и фруктами (как тогда говорили, зеленым товаром).

Здесь стояли металлические лавки, где покупателей манили сочные яблоки, спелые астраханские арбузы, гроздья винограда, острый чеснок и наливные помидоры. Чаще всего сельскохозяйственной продукцией торговали крестьяне, благодаря чему цены были приемлемыми.

Описание Зеленой площади тех времен оставил журналист «Губернских ведомостей» Николай Прозин. Вот о чем он вспоминал:

«Перед покупателями чинно расставлены орехи, сахарные стручки, подсолнечные зерна и множество других товаров, продажа которых по всей России совершается только из рук. Овощи и фрукты выставляются в осенние базарные дни в изобилии. Между яблоками разных сортов и всевозможными ягодами встречаются и ананасы, хотя и не очень крупные».

Зеленую площадь расформировали в 50-х годах прошлого века и проложили улицу Славы. Какое-то время здесь стоял даже автовокзал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте