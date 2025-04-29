История Пензы: Огромный рынок занимал практически весь центр города

29.04.2025 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если бы Базарная площадь сохранилась до наших дней, то она оказалась бы самой большой торговой площадкой в Пензе - настолько огромную территорию занимала. Сам рынок разделялся на участки. На территории современной улицы Славы находилась площадь, где торговали овощами и фруктами (как тогда говорили, зеленым товаром).

Здесь стояли металлические лавки, где покупателей манили сочные яблоки, спелые астраханские арбузы, гроздья винограда, острый чеснок и наливные помидоры. Чаще всего сельскохозяйственной продукцией торговали крестьяне, благодаря чему цены были приемлемыми.

Описание Зеленой площади тех времен оставил журналист «Губернских ведомостей» Николай Прозин. Вот о чем он вспоминал:

«Перед покупателями чинно расставлены орехи, сахарные стручки, подсолнечные зерна и множество других товаров, продажа которых по всей России совершается только из рук. Овощи и фрукты выставляются в осенние базарные дни в изобилии. Между яблоками разных сортов и всевозможными ягодами встречаются и ананасы, хотя и не очень крупные».

Зеленую площадь расформировали в 50-х годах прошлого века и проложили улицу Славы. Какое-то время здесь стоял даже автовокзал.