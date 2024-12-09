В Пензе заработали первые елочные базары

09.12.2024 | 17:11

В минувшие выходные, 7 и 8 декабря, Пензе открылись первые елочные базары: на ул. Калинина, 93, и Антонова, 47.

Ранее городская администрация со ссылкой на информацию от предпринимателей обнародовала цены, по которым планируется отпускать елки. «Средняя стоимость сосны составит 1 300 рублей за дерево высотой от 1,3 м до 1,5 м, 1 700 рублей - от 1,7 м до 1,8 м, 1 900 рублей - от 1,9 м до 2 м», - уточнили в мэрии.

Точки продажи хвойных деревьев откроются и будут работать до 31 декабря по следующим адресам:

- улица Ленинградская, 1;

- улица Пушкина/Бекешская;

- улица Бийская, 8;

- улица Кижеватова, 21;

- улица Воронова, 18;

- улица Лобачевского, 11;

- улица Мира, 6;

- улица Экспериментальная, 7;

- проспект Победы, 126;

- проспект Победы, 109;

- улица Луначарского, 42;

- улица Ладожская, 109;

- улица Кулакова, 10;

- улица Клары Цеткин, 55;

- улица Клары Цеткин, 25;

- улица Карпинского, 1а;

- проспект Строителей, 170;

- проспект Строителей, 40;

- улица Чаадаева, 93а;

- улица Терновского, 92;

- улица Пушкина, 15;

- улица Мира, 43;

- улица Луначарского, 53а;

- улица Клары Цеткин, 13;

- улица Герцена, 7;

- проспект Строителей, 97;

- улица Бакунина/Ставского, 12;

- проспект Строителей, 25;

- улица Рахманинова, 41;

- улица Аустрина, 152Б;

- проспект Победы, 17;

- улица Лядова, 32;

- проспект Строителей, 67;

- улица Бородина, 1З;

- проспект Победы, 95;

- улица Коммунистическая, 35;

- улица Карпинского, 37;

- улица Рахманинова, 27;

- улица Циолковского, 3;

- улица Тепличная, 15;

- улица Строителей, 154а;

- улица Пушкина, 43а;

- улица Антонова, 26;

- проспект Строителей, 80а;

- улица Луначарского, 8;

- улица Новоселов, 115;

- проспект Победы, 6;

- улица Карпинского, 8;

- улица 65-летия Победы, 3;

- улица Антонова, 15;

- улица Антонова, 9а;

- улица Коннозаводская, 2в;

- улица Ново-Казанская, 2а;

- проспект Победы, 99;

- улица Аустрина, 139;

- улица Лядова, 36;

- улица Токарная, 16/18;

- улица Терешковой, 6;

- улица 8 Марта, 7а;

- улица 8 Марта, 25;

- улица Островского, 70Б;

- проспект Победы, 24;

- улица Антонова, 31;

- улица Пархоменко, 8;

- улица Карпинского, 39;

- улица Луначарского, 10;

- улица Максима Горького/Урицкого, 45в;

- улица Суворова, 166;

- проспект Строителей, 37;

- улица Калинина, 93;

- улица Антонова, 47;

- проспект Строителей, 134а.

В среду, 11 декабря, состоится еще один аукцион на размещение елочных базаров, так что их число может увеличиться.

Обладатели карты «Забота» смогут сэкономить при покупке хвойного дерева. Им предоставят скидку в размере 10% на точках по адресам, которые перечислены здесь.

В период с 10 по 31 декабря в Пензенской области усилят охрану деревьев хвойных пород. Минлесхоз будет вести патрулирование на лесных участках, где возможны незаконные рубки.