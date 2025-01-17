На пензенцев, запускавших салюты в Новый год, составили протоколы

17.01.2025 | 18:23

Стало известно, скольких пензенцев могут наказать за запуск салютов в ночь с 31 декабря на 1 января. Они проигнорировали запрет на использование пиротехники, что понравилось далеко не всем.

Разобраться в ситуации попросил один из читателей портала PenzaInform.ru. Его обращение звучало так: «Всю новогоднюю ночь в разных районах Пензы громыхали салюты. Сколько человек оштрафовали за нарушение запрета на использование пиротехники?».

Редакция направила запрос министру общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василию Ложкину и в пятницу, 17 января, получила ответ.

В нем говорится, что в новогоднюю ночь за данное нарушение на территории региона полицейские составили 19 протоколов.

«В случае установления всех обстоятельств совершения противоправных деяний виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», - пояснил министр.

Запрет на использование пиротехники в Пензенской области действует с 31 июля 2023 года. За нарушение гражданам грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей.