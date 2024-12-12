В Заречном праздник зажжения огней будет длиться 2 дня

12.12.2024 | 08:42

В Заречном объявили даты традиционного праздника зажжения огней. В этом году он будет длиться два дня.

В закрытом городе уже установили главную новогоднюю елку - в центральном парке. Праздничные деревья появились и у здания администрации, ДК «Современник», на улицах Озерской, Восточной, в Юбилейном сквере и зоне отдыха «Лесная».

«Иллюминацию включат на этой неделе», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Праздник зажжения огней состоится в пятницу, 13 декабря. В 16:00 на площади перед ДК «Современник», в зоне отдыха «Лесная» и на улице Озерской пройдут представления. В 17:00 мероприятие проведут на улице Восточной.

14 декабря за зажжением огней зареченцы смогут наблюдать в центральном парке. Начало праздника в 17:00.

В 2023-м праздничные огни в Заречном зажгли 15 декабря, в 2022-м - 17-го.

В Пензе завершили украшение главной новогодней елки. 11 декабря на красавицу повесили фигурки, стилизованные под абашевскую игрушку. Кроме того, на макушку установили звезду - точную копию кремлевских.