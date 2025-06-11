В зареченский пруд запустили вещества для борьбы с водорослями

11.06.2025 | 10:06

Во вторник, 10 июня, в зареченский пруд, расположенный в зоне отдыха «Лесная», внесли первую партию биологически активных препаратов для очистки от водорослей.

По всему пруду распределили хлореллу, которая не только борется с плавающими водорослями, но и создает благоприятные условия для зарыбления, и «Альготексплит», расщепляющий донные отложения. Кроме того, в пляжной зоне будет активно действовать «Альголизосорб».

Препараты безопасны как для животных, так и для людей. Их добавление в воду вызывает небольшую естественную замутненность, которая препятствует избыточному развитию нитчатых водорослей.

«Программа по восстановлению пруда будет поэтапной. Следующий запуск биологических препаратов состоится в июле, а завершающий - в августе. Кроме того, в июле к борьбе за красоту пруда присоединятся представители водного мира: планируется зарыбление взрослыми особями белого амура и линя, которые будут активно чистить воду в разных слоях», - сообщили глава Заречного Алексей Костина в своем телеграм-канале.

По его словам, мгновенного результата ожидать не стоит: в пруду довольно много нитчатой водоросли, с которой борются препараты. Первое время она будет еще интенсивнее появляться на поверхности воды, всплывая со дна.

«Наберемся терпения и продолжим ее уборку. Шаг за шагом вернем зареченцам любимый пруд», - резюмировал он.