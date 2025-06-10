В Заречном стартовал сезон танцев под открытым небом

10.06.2025 | 21:02

В понедельник, 9 июня, в Заречном стартовал второй сезон проекта «Танцуйте и будьте счастливы!» (0+).

Все желающие, независимо от возраста, могут посетить мастер-классы - они проводятся в амфитеатре Центрального парка в 18:00.

На первом занятии горожан бесплатно учили вальсировать. Во вторник, 10 июня, пройдут уроки по хип-хопу и самбе. В пятницу, 13-го, все желающие также смогут изучить рисунок вальса.

«Этим летом, кроме вальса, зареченцам предложат научиться танцевать бачату, танго, фокстрот и другие танцы», - рассказали в администрации закрытого города.

Специальные занятия предусмотрены для детей и молодежи. Каждую пятницу в 18:00 на танцевальной площадке будут проводиться «воробьиные дискотеки», на которых вместе с юными зареченцами двигаться под музыку выйдут сказочные герои.

После детской дискотеки на танцплощадке для подростков запланированы диджей-батлы и тренд-пати.

Ранее сезон танцев под открытым небом открылся в Пензе. Встречи (0+) будут проводиться еженедельно. На набережной Суры можно брать уроки танцев по пятницам в 19:00, в Комсомольском парке - по воскресеньям в 17:00, в парке Белинского (на Видовой аллее) - по субботам в 18:00.