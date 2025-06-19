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Общество

Для жителей Заречного обустроили душ рядом с пляжем

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В Заречном рядом с пляжем в зоне отдыха «Лесная» установили уличный душ. Теперь люди смогут помыться на свежем воздухе после купания в пруду.

Душ подключен к центральной водопроводной сети, трубы протянули от улицы Светлой. По словам специалистов местной администрации, это стало самым сложным этапом работ.

«Душ сделан из металлических материалов и прост в использовании. Чтобы его включить, нужно нажать на кнопку, которая расположена в центре большого прямоугольного корпуса. После этого вода льется несколько секунд и выключается автоматически», - пояснили в администрации.

Деньги на установку выделены из городского бюджета.

Ранее в зареченский пруд запустили хлореллу для борьбы с водорослями, которая также создает благоприятные условия для зарыбления, и внесли «Альготексплит», расщепляющий донные отложения. Кроме того, в пляжной зоне будет активно действовать «Альголизосорб».

Препараты безопасны как для животных, так и для людей. Их добавление в воду вызывает небольшую естественную замутненность, которая препятствует избыточному развитию нитчатых водорослей.

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Источник — фото администрации Заречного
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