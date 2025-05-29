В Заречном будут отключать горячую воду

29.05.2025 | 20:14

В Заречном стартуют плановые гидравлические испытания теплосетей. «С 3 по 5 июня с 8:00 до 17:00 в городе будет отключено горячее водоснабжение», - предупредили ресурсники.

Гидравлические испытания будут проводиться повышенным давлением. Также с 3 июня в Заречном отключат циркуляцию теплоносителя.

Во время испытаний выявят слабые участки и дефекты, которые появились на трубопроводах зимой. За лето необходимо успеть провести ремонт.

«Специалисты составят график устранения дефектов с расстановкой приоритетов. В первую очередь к циркуляции будут подключены те участки тепловых сетей, на которых в процессе испытаний не было выявлено повреждений. Соответственно, и горячая вода появляется у них в первую очередь. Затем работы будут выполняться на тех дефектах, устранение которых позволяет подключить к циркуляции в кратчайший срок наибольшее количество потребителей горячей воды (обычно это повреждения на участках магистральных трубопроводов)», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Жителей Заречного просят быть осторожнее и не приближаться к местам парения, а автолюбителей - не проезжать через парящие лужи. О подобных ЧП необходимо сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 65-53-38.