В Заречном определили дату праздника зажжения огней

27.11.2023 | 12:10

В этом году в Заречном традиционное зажжение новогодних огней состоится 15 декабря в 16:00. Засияют несколько елок: у ДК «Современник», на улицах Озерской и Восточной.

Также новогодние деревья установят в зоне отдыха «Лесная» и около Юбилейного сквера. Главная красавица Заречного расположится в центральном парке.

Детей и взрослых приглашают отметить праздник зажжения огней 16 декабря в 16:00. Его проведут в центральном парке.

Сейчас в закрытом городе проверяют работу иллюминации.

«Посмотрели, какие гирлянды не горят, заказали необходимые запчасти к ним. Так что готовимся украсить город. А в ночь с 31 декабря на 1 января новогодняя иллюминация будет радовать зареченцев до самого утра», - рассказал в беседе с порталом «Заречье сегодня» заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «ЭнергоПромСети» Максим Хормушов.

В 2022 году традиционный для заречного праздник, когда всю иллюминацию зажигают одновременно, состоялся 17 декабря.