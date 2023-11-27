Сетевое издание|18+|Понедельник|27 ноя 2023|18:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном определили дату праздника зажжения огней

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В этом году в Заречном традиционное зажжение новогодних огней состоится 15 декабря в 16:00. Засияют несколько елок: у ДК «Современник», на улицах Озерской и Восточной.

Также новогодние деревья установят в зоне отдыха «Лесная» и около Юбилейного сквера. Главная красавица Заречного расположится в центральном парке.

Детей и взрослых приглашают отметить праздник зажжения огней 16 декабря в 16:00. Его проведут в центральном парке.

Сейчас в закрытом городе проверяют работу иллюминации.

«Посмотрели, какие гирлянды не горят, заказали необходимые запчасти к ним. Так что готовимся украсить город. А в ночь с 31 декабря на 1 января новогодняя иллюминация будет радовать зареченцев до самого утра», - рассказал в беседе с порталом «Заречье сегодня» заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «ЭнергоПромСети» Максим Хормушов.

В 2022 году традиционный для заречного праздник, когда всю иллюминацию зажигают одновременно, состоялся 17 декабря.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Юлии Масловой, «Заречье сегодня»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте