52-летний зареченец напал с удлинителем на женщину

22.06.2025 | 11:10

В Заречном 52-летний местный житель напал с удлинителем на знакомую и стал фигурантом уголовного дела.

Это случилось в одном из многоквартирных домов. Вначале мужчина ждал женщину в ее подъезде, а когда она вышла, случился конфликт - горожанин обвинил спутницу в неверности.

Затем пара проследовала в квартиру зареченца.

«Там, разозлившись, он взял удлинитель и начал душить потерпевшую со словами об угрозе убийством», - сообщили в областном УМВД РФ.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Кузнецке 45-летний житель угрожал убить забывчивую жену бензопилой.