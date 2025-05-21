Криминал

Житель Заречного догнал и ударил чужого ребенка на улице

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В Заречном осудили 35-летнего мужчину, ударившего 13-летнего мальчика. У ребенка зафиксировали перелом правой подвздошной кости.

Это случилось вечером 5 марта на улице Ленина. Мальчик пытался убежать, но зареченец догнал его, повалил на землю, с силой надавил коленом и нанес ребенку не менее 1 удара кулаком в спину.

Эксперты пришли к выводы, что здоровью школьника был нанесен вред средней тяжести, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Мужчина признал вину и извинился перед мальчиком и его матерью. «Он пояснил, что ранее какие-то подростки шумели в подъезде его родителей, поэтому, увидев рядом с домом побежавших от него детей, он посчитал их причастными к хулиганским действиям», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Зареченца приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также с него взыскали 250 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

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Источник — фото pxhere.com
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