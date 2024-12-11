Сетевое издание|18+|Среда|11 дек 2024|16:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе для участников отряда теробороны хотят установить выплату

Печать
Telegram

Пензенцам, входящим в состав территориального отряда самообороны, хотят установить ежемесячную выплату, сообщила начальник соцуправления Елена Егорова на заседании в гордуме 11 декабря.

Размер выплаты составит 1 380 рублей.

Кроме того, участникам отряда хотят компенсировать расходы на услуги сотовой связи - 493 рубля в месяц.

Меры социальной поддержки будут предоставляться за счет городского бюджета. Они начнут действовать с 1 января 2025-го.

В отряд принимают мужчин, имеющих оружие, с хорошими физическими данными. В данный момент он укомплектован на 90%. Запланировано создание 4 подразделений - по 1 на каждый район города. Всего должно быть 250 человек.

Вопросами, связанными с набором, занимаются районные администрации.

Депутаты проголосовали за вынесение проекта о выплате на ближайшую сессию, где примут окончательное решение.

Ранее сообщалось, что цель территориальной самообороны - содействовать защите региона в случае осложнения обстановки. План-график занятий для участников включает медицинскую и огневую подготовку, химзащиту, физподготовку, ознакомление с беспилотными летательными аппаратами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте