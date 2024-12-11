В Пензе для участников отряда теробороны хотят установить выплату

11.12.2024 | 14:48

Пензенцам, входящим в состав территориального отряда самообороны, хотят установить ежемесячную выплату, сообщила начальник соцуправления Елена Егорова на заседании в гордуме 11 декабря.

Размер выплаты составит 1 380 рублей.

Кроме того, участникам отряда хотят компенсировать расходы на услуги сотовой связи - 493 рубля в месяц.

Меры социальной поддержки будут предоставляться за счет городского бюджета. Они начнут действовать с 1 января 2025-го.

В отряд принимают мужчин, имеющих оружие, с хорошими физическими данными. В данный момент он укомплектован на 90%. Запланировано создание 4 подразделений - по 1 на каждый район города. Всего должно быть 250 человек.

Вопросами, связанными с набором, занимаются районные администрации.

Депутаты проголосовали за вынесение проекта о выплате на ближайшую сессию, где примут окончательное решение.

Ранее сообщалось, что цель территориальной самообороны - содействовать защите региона в случае осложнения обстановки. План-график занятий для участников включает медицинскую и огневую подготовку, химзащиту, физподготовку, ознакомление с беспилотными летательными аппаратами.