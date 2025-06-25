Над Пензенской областью сбили еще 1 БПЛА самолетного типа

25.06.2025 | 17:36

С 15:00 до 17:00 в среду, 25 июня, дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 1 - над территорией Пензенской области, сообщили в Минобороны.

Еще по 1 БПЛА сбили над соседними Саратовской и Тамбовской областями.

«Еще раз напоминаю о мерах предосторожности и прошу не выкладывать фото или видео в соцсети, чтобы случайно не помочь врагу», - предупредил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

Ранее в Сердобском районе временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в местной администрации.

«Цель таких ограничений - предотвращение возможности использования информации противником, а также минимизация рисков, связанных с некорректным распространением данных о перемещениях или местах падения БПЛА, что является важными сведениями», - пояснили жителям.

Сердобчанам по-прежнему доступны сотовая связь, Wi-Fi в парках и торговых центрах, вызов экстренных служб по номеру 112 и проводной интернет.

Граждан попросили проявлять бдительность и не распространять в Сети кадры с беспилотниками, их обломками, а также не публиковать никакую информацию, которая давала бы привязку к местности.

24 июня над территорией региона уничтожили 4 украинских БПЛА.