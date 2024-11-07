Губернатор провел смотр подразделений теробороны региона

07.11.2024 | 20:16

В четверг, 7 ноября, на учебном полигоне ПАИИ в селе Константиновка провели смотр отрядов территориальной самообороны и отрядов содействия полиции «Тигр». В нем приняли участие около 1 300 человек из всех муниципальных образований региона.

«В Пензенской области в связи с проведением специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации действует режим базовой готовности. В таких регионах подразделения территориальной самообороны могут быть созданы по решению глав субъектов. Я принял соответствующее решение - о создании подразделений и начале их планомерной подготовки», - заявил губернатор Олег Мельниченко, посетивший мероприятие.

Он уточнил, что цель территориальной самообороны - содействовать защите региона в случае осложнения обстановки.

На полигоне было организовано 13 учебных площадок, сообщили в областном правительстве.

«План-график занятий включает медицинскую и огневую подготовку, химзащиту, физподготовку, ознакомление с беспилотными летательными аппаратами. Все то, что касается безопасности и защиты граждан», - уточнил руководитель территориальной самообороны Пензенской области Геннадий Хватов.

По мнению губернатора, программа соответствует современным угрозам.

«Готовность к самозащите - это необходимое условие выживания нашей страны в условиях противостояния с коллективным Западом. Наши ребята, которые сейчас находятся на фронте, должны понимать, что здесь, дома, у них есть надежный тыл», - подчеркнул Олег Мельниченко.