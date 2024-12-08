Утечка: в Пензе из-за аварии перекрыли часть улицы Суворова

08.12.2024 | 22:10

Из-за коммунальной аварии перекрыли часть улицы Суворова, сообщили в городской администрации. Речь идет об отрезке от Кулакова до Плеханова. Водителям временно придется выбирать другой путь.

Авария случилась вечером в воскресенье, 8 декабря, на перекрестке рядом с ТЦ «САНиМАРТ». На дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров.

Во многих районах Пензы хотели отключить воду, но было решено провести ремонт «на ходу», не прекращая подачу ХВС.

Реализовать план не удалось: в связи с большим количеством воды, поступающей в котлован и препятствующей проведению ремонтных работ, ресурс отключили с 23:00 по ранее названным адресам.

На месте аварии трудятся рабочие: ремонтируют трубопровод, борются с наледью.

«С целью осуществления контроля за ситуацией на место выехали временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов и заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов», - сообщили в мэрии.

Завершить ремонт планируется до утра понедельника, 9 декабря.