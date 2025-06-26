Переезд на улице Свободы в Пензе частично закроют для движения

26.06.2025 | 12:26

В пятницу, 27 июня, в Пензе частично перекроют движение через железнодорожный переезд на улице Свободы/Нейтральной (Пенза-II), предупредили в городской администрации.

Поскольку специалисты будут ремонтировать асфальт на переезде, с 9:00 до 15:00 проезд разрешат только по одной полосе.

Водителям рекомендовали принять эту информацию во внимание, планируя поездки.

Ранее сообщалось об открытии для движения улицы Огородной.

Участок ее между домами № 19 и 21 был перекрыт 16 июня, ресурсники ремонтировали там теплотрассу. Работы планировали завершить 27-го числа, но движение удалось возобновить уже 25-го.