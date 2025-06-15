В Пензе запретят движение по улице Огородной

В Пензе на время ремонта теплосетей закроют для движения улицу Огородную (в районе Большого Сурского моста).
Как предупредили ресурсники, улицу перекроют в обоих направлениях с 16 по 24 июня. На месте работ установят запрещающие знаки.
Автомобилистов попросили выстраивать маршрут с учетом данной информации.
Ранее сообщалось о запрете движения на улице Герцена в обоих направлениях. Проехать нельзя по участку от дома № 4 до пересечения с улицей Жемчужной. Причина ограничений - ремонт теплотрассы.
Завершить работы планируют до конца дня 2 июля.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀