В Пензе запретят движение по улице Огородной

15.06.2025 | 11:03

В Пензе на время ремонта теплосетей закроют для движения улицу Огородную (в районе Большого Сурского моста).

Как предупредили ресурсники, улицу перекроют в обоих направлениях с 16 по 24 июня. На месте работ установят запрещающие знаки.

Автомобилистов попросили выстраивать маршрут с учетом данной информации.

Ранее сообщалось о запрете движения на улице Герцена в обоих направлениях. Проехать нельзя по участку от дома № 4 до пересечения с улицей Жемчужной. Причина ограничений - ремонт теплотрассы.

Завершить работы планируют до конца дня 2 июля.