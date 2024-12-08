На проезжей части на улице Суворова из-под земли забил фонтан

08.12.2024 | 20:21

В Пензе вечером в воскресенье, 8 декабря, у перекрестка улиц Суворова и Плеханова водителей ждал неприятный сюрприз. Из-под земли на проезжей части забил фонтан.

Коммунальная авария случилась напротив дома № 90а на улице Суворова. Мощным потоком воды залило дорогу. Автомобилисты вынуждены снижать скорость.

«Вся проезжая часть до ТЯК «Красные Холмы» в воде», - сообщила подписчица телеграм-канала PenzaInform.

На присланных ею кадрах видно, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В связи с тем, что на улице установилась минусовая температура, в скором времени дорога может превратиться в каток.