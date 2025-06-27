В Кузнецке из-за выпускного на час перекроют движение

27.06.2025 | 17:56

В субботу, 28 июня, в Кузнецке из-за бала выпускников перекроют движение на улице Ленина - на участке от Московской до Комсомольской.

Водители не смогут воспользоваться и выездами с прилегающих территорий на улицу Ленина, сообщили в администрации города.

Ограничение коснется отрезка Московской от музыкального колледжа до кафе «Малина».

Движение перекроют с 18:30 до 19:30.

Торжественное мероприятие, посвященное выпускному, начнется в Кузнецке в 19:00. Праздник пройдет в творческом центре «Родина» из-за ремонта площади.