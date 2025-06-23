Перекрытие дороги на улице Огородной в Пензе продлили

23.06.2025 | 15:47

Ресурсники сообщили, что вынуждены продлить закрытие движения по улице Огородной в обоих направлениях до 27 июня.

«На этом участке неоднократно происходили повреждения теплотрассы, поэтому было принято решение увеличить объем работ по ремонту коммуникаций», - пояснили в «Т Плюс».

Отрезок улицы Огородной между домами № 19 и 21 был перекрыт 16 июня. Заявлялось, что работы по ремонту теплотрассы будут идти до 24-го числа.

Из-за перекрытия в районе Большого Сурского моста образовалась пробка - машины стояли до Пензы-IV.

«Разгрузить дорогу удалось благодаря использованию установленного оборудования интеллектуальной транспортной системы для перенастройки светофорных объектов на улице Каракозова и пересечении улиц Сурской и Рабочей», - сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».