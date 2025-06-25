В Пензе возобновлено движение транспорта на улице Огородной

Ремонтные работы на улице Огородной в Пензе завершены, сообщили ресурсники в 11:20 среды, 25 июня. Дорожные знаки и ограждения убраны, движение транспорта возобновлено в обоих направлениях.
Специалисты меняли здесь поврежденные участки тепломагистрали.
Отрезок улицы Огородной между домами № 19 и 21 был перекрыт 16 июня. Сначала заявлялось, что работы по ремонту теплотрассы будут идти до 24-го числа.
Из-за перекрытия в районе Большого Сурского моста образовалась пробка - машины стояли до Пензы-IV. Разгрузить дорогу удалось благодаря перенастройке светофоров на улице Каракозова и пересечении улиц Сурской и Рабочей.
23 июня тепловики сообщили, что вынуждены продлить закрытие движения по улице Огородной в обоих направлениях до 27-го числа. Однако завершить работы удалось раньше.
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