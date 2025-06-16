Стало известно, какой участок перекрыли на улице Огородной

16.06.2025 | 10:07

С понедельника, 16 июня, автомобилисты не могут проехать по участку улицы Огородной (в районе Большого Сурского моста).

Движение перекрыли в обоих направлениях между домами № 19 и 21. Там ведутся работы по ремонту теплотрассы.

Терпеть неудобства пензенцам придется по 24 июня, сообщили в городской администрации.

Водителей просят выбирать другие маршруты.

Ранее сообщалось о запрете движения на улице Герцена в обоих направлениях. Проехать нельзя по участку от дома № 4 до пересечения с улицей Жемчужной. Причина ограничений тоже ремонт теплотрассы.

Завершить работы планируют до конца дня 2 июля.