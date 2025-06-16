Стало известно, какой участок перекрыли на улице Огородной

С понедельника, 16 июня, автомобилисты не могут проехать по участку улицы Огородной (в районе Большого Сурского моста).
Движение перекрыли в обоих направлениях между домами № 19 и 21. Там ведутся работы по ремонту теплотрассы.
Терпеть неудобства пензенцам придется по 24 июня, сообщили в городской администрации.
Водителей просят выбирать другие маршруты.
Ранее сообщалось о запрете движения на улице Герцена в обоих направлениях. Проехать нельзя по участку от дома № 4 до пересечения с улицей Жемчужной. Причина ограничений тоже ремонт теплотрассы.
Завершить работы планируют до конца дня 2 июля.
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