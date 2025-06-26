С 27 июня участок М-5 на улице Ульяновской сузят до 2 полос

В Пензе с пятницы, 27 июня, временно изменится схема движения по участке трассы М-5 от пересечения Ульяновской и Одесской до пересечения Ульяновской и проспекта Победы. Вместо 4 полос там станет 2.
Проезжую часть сузят из-за расширения зоны дорожных работ.
Возможность поворачивать налево с проспекта Победы, на трассу, сохранится.
«Для предотвращения заторовых ситуаций светофорный объект, находящийся на выезде с улицы Новоселов, будет переведен в режим «мигающий желтый», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
В конце мая из-за ремонтных работ на М-5 запретили поворот налево c улицы Новоселов на трассу.
По словам специалистов, закончить с участком планируют до сентября 2026 года, но ограничения будут снимать по мере завершения работ.
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