С 27 июня участок М-5 на улице Ульяновской сузят до 2 полос

26.06.2025 | 17:07

В Пензе с пятницы, 27 июня, временно изменится схема движения по участке трассы М-5 от пересечения Ульяновской и Одесской до пересечения Ульяновской и проспекта Победы. Вместо 4 полос там станет 2.

Проезжую часть сузят из-за расширения зоны дорожных работ.

Возможность поворачивать налево с проспекта Победы, на трассу, сохранится.

«Для предотвращения заторовых ситуаций светофорный объект, находящийся на выезде с улицы Новоселов, будет переведен в режим «мигающий желтый», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

В конце мая из-за ремонтных работ на М-5 запретили поворот налево c улицы Новоселов на трассу.

По словам специалистов, закончить с участком планируют до сентября 2026 года, но ограничения будут снимать по мере завершения работ.