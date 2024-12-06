В Пензе продолжат работу по ликвидации пробок на дороге из Ахун

06.12.2024 | 09:13

Кольцевая развязка на пересечении улиц Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе и изменение схемы движения в районе моста имени В. П. Капашина не помогли избавиться от пробки на дороге из Ахун.

Проблему на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» затронула пензячка Александра К.

«Помогите, пожалуйста, решить проблему с пробками по дороге из Ахун. Сегодня (5 декабря. - Прим. ред.) пробка от Сосновки и до Измайлова уже раньше 7 утра началась! Вначале обещали, что сделают круговое движение и пробок не будет, но пробка опять на том же самом месте по дороге из Ахун! Что за издевательство? Почему никого не слушали, когда делали круговое движение, и не расширили полосы? А все вам писали, что нужно увеличить количество полос! Почему опять машины с новостроек в несколько рядов выезжают на дорогу из Ахун?» - пожаловалась женщина.

На обращение горожанки ответил представитель управления капитального строительства города. Он рассказал, что работы по улучшению транспортной ситуации продолжаются.

«Предусмотрен целый комплекс мероприятий. В настоящее время ведется строительство участка дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова. В ближайших планах также намечена реконструкция улицы Антонова», - пояснил он.

Помимо этого, рассматривают вопрос ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на улице Измайлова, синхронизации светофоров у стадиона «Восток» и Стрельбищенской, установку дополнительной секции со стрелкой на пересечении улиц Антонова и Измайлова.

На данный момент специалисты разработали схему организации двустороннего движения на дороге от Измайлова до Автономной (четная сторона улицы).

«Движение в направлении моста имени В. П. Капашина разрешено только для маршрутных транспортных средств и общественного транспорта», - напомнил представитель управления капитального строительства.

К перечислению мер по ликвидации пробок по пути из Ахун присоединился представитель управления ЖКХ.

«До конца текущего года в режим трехцветной сигнализации будут включены светофорные объекты «Улица Измайлова - улица Крымская» и «улица Измайлова - улица Антонова». На участке по Измайлова от улицы Крымской до улицы Стрельбищенской запланировано введение адаптивного управления светофорными объектами. Данные мероприятия также нацелены на улучшение транспортной ситуации в микрорайоне ГПЗ и автодороге, ведущей в район Ахуны», - сообщил он.