В Пензе изменят схему движения в районе моста имени Капашина

03.12.2024 | 18:06

В Пензе согласились изменить транспортную схему в районе моста имени В. П. Капашина. Речь идет о дороге от улицы Измайлова до Автономной (по четной стороне).

Там предусмотрят двустороннее движение. Однако следовать в направлении моста разрешат только маршруткам и автобусам.

«Обращаем внимание, что на всем протяжении указанного участка стоянка транспортных средств будет запрещена», - предупредили в городском управлении ЖКХ.

Данная мера необходима в связи с началом работ по расширению проезда под железнодорожным мостом в створе улицы Ерик и Горбатова переулка.

«Изменения начнут действовать с 5 декабря», - уточнили в УЖКХ.

С инициативной о перенаправлении потоков на Измайлова выступили горожане.

«Можно ли изменить схему движения на съезде с улицы Измайлова в сторону Маяка с двухполосного одностороннего направления на двусторонний проезд, чтобы появилась возможность выезда на мост сразу от Маяка?» - такой вопрос пользователя озвучили во время прямого эфира, проводившегося ЦУРом 29 ноября.

Директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова тогда ответила, что такое предложение уже изучается.