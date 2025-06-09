Заводской район Пензы встал в пробках из-за ДТП

09.06.2025 | 09:34

Утром в понедельник, 9 июня, в Заводском районе Пензы случилось ДТП с общественным транспортом. Образовалась пробка.

Авария произошла у перекрестка улиц Гагарина и Крупской. По словам очевидцев, столкнулись автобус с троллейбусом. На появившихся в Сети кадрах видно, что кроме них движение перекрыто еще двумя легковыми автомобилями.

ДТП спровоцировало затор, он тянется от Гагаринского путепровода до пересечения Гагарина с проездом Байдукова и Леонова (водители, выезжающие на перекресток, также встали в пробке).

В обратном направлении движение затруднено от улицы Ударной до ТК «КаГАу».

О пострадавших в аварии не сообщается. Официальной информации пока нет.