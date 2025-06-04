Проезд по улице Лермонтова оказался закрыт из-за ДТП

04.06.2025 | 13:51

Днем в среду, 4 июня, на улице Лермонтова в Пензе случилось ДТП, из-за которого двухполосная проезжая часть оказалась полностью перекрыта.

Авария произошла напротив Олимпийской аллеи. Столкнувшиеся автомобили и прибывшая на место машина скорой помощи заняли все свободное место.

«Автобусы и маршрутки пытаются развернуться. Никто не может проехать. Люди стоят на остановках и тоже не могут уехать», - рассказала очевидица в Сети.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 13:55, из-за аварии проезд по улице Лермонтова крайне затруднен от пересечения с Красной. Также стоит вся Ленинградская в направлении Олимпийской аллеи.

Официальной информации о ДТП пока нет.