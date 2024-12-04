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Общество

На повышение стоимости проезда в троллейбусах повлияли 5 факторов

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С 1 декабря в Пензе повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, поездка в троллейбусе стала обходиться горожанам в 30 рублей (до этого было 20 рублей).

Увеличение цены билета на 10 рублей некоторым пензенцам показалось значительным. «Пояснений насчет повышения проезда как минимум в троллейбусе никто не хочет дать?» - спросил горожанин на странице губернатора во «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель министерства ЖКХ и ГЗН региона. Он пояснил, что новый тариф определили в соответствии со специальными методическими указаниями.

«При расчете учитывались затраты, направляемые на обеспечение безопасности перевозок, включающих в себя запасные части, ремонт и техническое обслуживание, страхование пассажиров и транспортных средств. Учтен рост стоимости запасных частей и автомобильных шин.

Существенное влияние на рост тарифов оказало повышение минимального размера оплаты труда, сказывающееся на увеличении уровня заработной платы водителей и кондукторов. Значительное влияние на рост тарифа оказало увеличение стоимости арендной платы в связи с вводом в эксплуатацию новых троллейбусов, а также увеличение стоимости аренды контактной сети», - перечислил представитель министерства.

Он напомнил, что стоимость проезда в электротранспорте в Пензе не менялась в течение 6 лет.

Помимо троллейбусных перевозок, с 1-го числа подорожали поездки в автобусах большого и среднего класса - с 27-28 рублей до 30. Вскоре цену подняли и маршрутчики - с 32 рублей до 35.

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