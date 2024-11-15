С 1 декабря в Пензе повысится стоимость проезда

15.11.2024 | 10:22

В Пензе объявили окончательные цены на проезд в общественном транспорте. Их озвучила и. о. министра цифрового развития, транспорта и связи Елена Никишина на брифинге в пятницу, 15 ноября.

С 1 декабря стоимость проезда по Пензе в автобусах большого и среднего класса, а также в троллейбусах составит 30 рублей, на подвозящих маршрутах (№ 2а, 6, 10, 26, 75, 80) - 10 рублей.

На межмуниципальных направлениях (автобусы № 130 и 149, троллейбус № 105), соединяющих областной центр с Засечным, за билет придется отдать столько же - 30 рублей.

Сейчас поездка в автобусах обходится в 27-28 рублей, во всех троллейбусах - 20 рублей.

Елена Никишина уточнила, что перевозчики просили установить предельные тарифы, однако цифры были снижены.

«При окончательном утверждении стоимости, конечно, учитывалось мнение жителей областного центра и то, что данные маршруты находятся на государственном регулировании», - отметила и. о. министра.